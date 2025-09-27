Samsun 27 Eylül Cumartesi hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 27 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu, artan bulutlarla birlikte 20°C civarında sıcaklık bekleniyor. 28 Eylül Pazar günü de sıcaklığın 20°C olması öngörülüyor. 29 Eylül Pazartesi günü ise sıcaklık 19°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik artabilir. Kat kat giyinmek iyi bir fikir olabilir. Yanınızda bir ceket bulundurmak da yeterli olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için hava durumunu kontrol etmeniz önerilir.

Samsun, Karadeniz kıyısında yer alıyor. Bu nedenle rüzgarların etkili olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Açık hava etkinlikleri planlarken rüzgar durumunu dikkate almanızda fayda var.

Hava koşullarına bağlı olarak trafik ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Yolculuklarınızı planlarken ekstra zaman ayırmanız önemlidir. Güvenli sürüş kurallarına dikkat etmelisiniz.