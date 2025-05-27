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Samsun 27 Mayıs Salı hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun 27 Mayıs Salı hava durumu serin bir atmosferi işaret ediyor.

Samsun 27 Mayıs Salı hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Samsun'da 27 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu serin bir atmosferi işaret ediyor. Gündüz hava sıcaklığının 18°C civarında olması bekleniyor. Serin koşullar, özellikle sabah ve akşam saatlerinde belirgin olacak. Rüzgar hafif ve değişken yönlerden esecek. Bu durum, havayı daha serin hissettirebilir. Nem oranının yüksek olması, hissedilen sıcaklığın daha düşük olmasına yol açabilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerektiğinde yağmurluk veya su geçirmez ceket bulundurulması önerilir.

28 Mayıs Çarşamba günü yer yer sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklık 21°C, gece ise 13°C civarında olacak. 29 Mayıs Perşembe günü puslu güneş ışığı altında hava sıcaklığının 21°C civarında olması tahmin ediliyor. 30 Mayıs Cuma günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 20°C, gece ise 14°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişken olacak. Planlarınızı yaparken esnek olmanızda fayda var. Dışarı çıkarken hava durumuna uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak gününüzü daha konforlu geçirmenize yardımcı olur. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Bu nedenle su tüketiminizi artırarak vücudunuzun su dengesini koruyun.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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