Samsun 28 Ağustos Perşembe hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 28 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 29°C, gece ise 20°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan hafif esecek. Nem oranı %70 civarında olacak. Bu, havanın biraz daha nemli hissedilmesine neden olabilir. Yağış ihtimali düşük. Ancak öğleden sonra kısa süreli izole gök gürültülü sağanaklar yaşanabilir.

29 Ağustos Cuma günü de hava genel olarak güneşli olacak. Sıcaklıklar gündüz 30°C, gece ise 20°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan hafif esecek. Nem oranı %70 civarında olacak. 30 Ağustos Cumartesi günü de hava güneşli ve sıcak olacak. Sıcaklıklar gündüz 29°C, gece ise 20°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan hafif esecek. Nem oranı %70 civarında kalacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Nem oranı yüksek olacak. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Sıcak havalarda vücut ısısının yükselmesi, baş dönmesi, halsizlik ve hatta bayılma gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu tür durumların önüne geçmek için bol su içmek gerekir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde (10:00-16:00) doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınmak faydalıdır. Gerekirse şapka veya güneş gözlüğü kullanmak da önerilir. Yüksek nem oranı terlemenin artmasına neden olabilir. Vücudun serinleme mekanizmaları zorlanabilir. Bu nedenle, nemli ortamlarda uzun süre kalmaktan kaçınmak önemlidir. Serin, gölge alanlarda vakit geçirmek daha iyi olacaktır.

Samsun'da bu dönemde yağış ihtimali düşük olsa da, ani ve kısa süreli gök gürültülü sağanaklar yaşanabilir. Dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmak, ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olacaktır. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan hafif esecek. Bu durum, deniz kenarında veya açık alanlarda rüzgarın etkisini artırabilir. Denize girmeyi planlayanların, deniz suyunun sıcaklığını ve dalga boyunu kontrol etmeleri önemlidir.

Samsun'da 28 Ağustos 2025 Perşembe günü ve sonraki günlerde hava genellikle güneşli ve sıcak olacak. Sıcak ve nemli hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak sağlığınızı koruyabilir, dışarıda vakit geçirmenin keyfini çıkarabilirsiniz.