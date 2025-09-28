Samsun 28 Eylül Pazar Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde hava bulutlu, sıcaklık ise 19°C'ye çıkacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 17°C'ye dönecek. Hafif yağış bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 17°C civarında kalacak. Hafif yağış devam edecek.

Rüzgar sabah saatlerinde güneybatıdan saatte 10 km hızla esecek. Gündüz saatlerinde kuzeydoğudan saatte 14 km hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %61. Gündüz %53 olarak tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde %72'ye çıkacak. Gece saatlerinde ise nem oranı %80 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacak. 29 Eylül Pazartesi günü yer yer sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklık 20°C civarında gerçekleşecek. 30 Eylül Salı günü yağmur ihtimali devam edecek, sıcaklık yine 20°C olacak. 1 Ekim Çarşamba günü yağmur ve çisenti bekleniyor, sıcaklık 19°C civarında olacak.

2 Ekim Perşembe günü yağmur geçişleri olacak. Sıcaklıklar 19°C civarında kalacak. 3 Ekim Cuma günü alçak bulutlar görülecek. Sıcaklıkların 22°C civarında olması bekleniyor. 4 Ekim Cumartesi günü ise güneşli bir hava öngörülüyor, sıcaklık yine 22°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamalısınız. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye almak faydalı olacaktır. Sıcaklıklar 20°C civarında olacağı için hafif bir mont veya ceket bulundurmalısınız. Serin akşam saatlerinde bu önlemler sizi koruyacaktır.

Rüzgar hızının artabileceği günlerde dikkatli olmalısınız. Açık alanlarda rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almak önemlidir. Yüksek nem oranının olduğu günlerde vücut ısınız artabilir. Bol su içerek hidrasyonunuzu sağlamayı ihmal etmeyin.