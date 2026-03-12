X kullanıcılarını üzecek karar: Grok'u çağırmak artık ücretli oldu!

Günümüzde pek çok X kullanıcısı, bir gönderiye yanıt verirken Grok'u etiketleyerek anında yapay zeka botu tarafından oluşturulmuş bir yanıt alabiliyor. Bu özelliğe "Grok'a Sor" (Ask Grok) özelliği deniliyor. Fakat sosyal medya platformu X bu popüler özellikle ilgili önemli bir değişikliğe gitti.

'GROK'A SOR' ÖZELLİĞİ ÜCRETLİ HALE GELDİ

CNBCTV18'de yer alan habere göre; "Grok'a Sor" (Ask Grok) özelliği ücretli hale getirildi. Daha önce tüm kullanıcıların erişimine açık olan bu özellik, artık yalnızca Premium veya Premium+ aboneliği olanlarla sınırlandırıldı.

Kısacası, bu özelliği kullanmaya devam etmek isteyen X kullanıcıları artık ücretli bir aboneliğe (Premium veya Premium+ aboneliği) geçerek ödeme yapmak zorunda.

GROK DEĞİŞİKLİĞİ DOĞRULADI

Grok, X'te bir kullanıcıya "Evet, doğru. Ask Grok özelliği şu anda yalnızca X Premium ve Premium+ abonelerine açık" yanıtı vererek söz konusu değişikliği doğruladı.

Ücretsiz kullanıcılar, X'teki Grok sekmesi aracılığıyla veya grok.com adresinden Grok ile etkileşim kurmaya devam edebilecek. Ancak bu işlevsellik kısıtlı olacak.

Grok, bu konuyla ilgili olarak, "Ücretsiz kullanıcılar X'teki Grok sekmesi aracılığıyla (sınırlarla birlikte) veya grok.com'dan benimle doğrudan sohbet etmeye devam edebilir" ifadelerini kullandı.