Samsun 28 Haziran 2025 Cumartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 28 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık yaklaşık 28°C'ye ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 19°C'ye kadar düşecek. Rüzgar kuzeyden hafif bir esintiyle esecek. Hızı 10-15 km/saat arasında olacak. Bu rüzgar, sıcak havada serinletici bir etki yaratacaktır.

Hafta sonu boyunca hava genel olarak güneşli olacak. 29 Haziran Pazar günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. 30 Haziran Pazartesi günü kısa süreli sağanak yağışlar öngörülüyor. 1 Temmuz Salı günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. 2 Temmuz Çarşamba günü çoğunlukla güneşli, 3 Temmuz Perşembe günü ise bol güneş ışığı bekleniyor. 4 Temmuz Cuma günü güneşli ve 5 Temmuz Cumartesi günü de bol güneş ışığı devam edecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları genelde güneşli ve ılıman olacak. Pazar ve Pazartesi günleri yer yer sağanak yağışlar öngörülüyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız iyi bir fikir olabilir. Sıcaklıklar gündüzleri 25-28°C, geceleri ise 17-20°C arasında değişecek. Rüzgarlar hafif esintili olacak.