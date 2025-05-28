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Samsun 28 Mayıs Çarşamba hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun 28 Mayıs Çarşamba hava durumu bulutlu olarak öngörülmektedir.

Samsun 28 Mayıs Çarşamba hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Samsun'da 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu bulutlu olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklıkları yaklaşık 22°C, gece sıcaklıkları ise 14°C civarında olacaktır. Hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyredecek. Bu dönemde yağış beklenmemektedir.

29 Mayıs Perşembe günü hava daha çok güneşli olacak. Sıcaklıklar 21°C ile 13°C arasında değişecektir. 30 Mayıs Cuma günü, kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 20°C ile 13°C arasında olacaktır. 31 Mayıs Cumartesi günü yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Bu günde sıcaklıklar 21°C ile 14°C arasında değişecektir.

Hava koşulları genellikle ılıman olacak. Yağış beklenmemektedir. Ancak, 31 Mayıs Cumartesi günü için yerel sağanak yağışlar öngörülmektedir. Bu nedenle, 31 Mayıs'ta dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız faydalı olacaktır. Diğer günlerde hava genellikle açık ve güneşli olacak. Güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmanız ve uygun kıyafetler giymeniz önerilir.

Samsun'da Mayıs ayı boyunca ortalama sıcaklıklar 15°C ile 18.6°C arasında değişmektedir. Bu dönemde yağış miktarı ise 87 mm civarındadır. Bu veriler, Mayıs ayının Samsun'da genellikle ılıman ve yağışlı geçtiğini göstermektedir.

Önümüzdeki günlerde Samsun'da hava koşulları genellikle ılıman ve yağışsız olacak. Ancak, 31 Mayıs Cumartesi günü için yerel sağanak yağışlar beklenmektedir. Yanınızda bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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