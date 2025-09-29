Samsun 29 Eylül Pazartesi hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 29 Eylül 2025 Pazartesi günü hava durumu bulutlu bir gökyüzü ile başlayacak. Sıcaklık 21°C civarında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 21°C'ye ulaşacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklığın 16°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar batı yönünden saatte 19 km hızla esecek. Nem oranı sabah %78, gündüz %69, akşam %81 ve gece %85 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler bekleniyor. 30 Eylül Salı günü hafif yağmur ile 19°C'lik bir sıcaklık öngörülüyor. 1 Ekim Çarşamba günü zaman zaman yağmur ve çisenti görülmesi bekleniyor. Sıcaklık bu günde 20°C civarında olacak. 2 Ekim Perşembe günü de yağmur ihtimaliyle birlikte 20°C'lik sıcaklık tahmin ediliyor. 3 Ekim Cuma günü güneşli bir hava ve 24°C bekleniyor. 4 Ekim Cumartesi günü parlak güneş ışığı ve 26°C'lik sıcaklık öngörülüyor. 5 Ekim Pazar günü bol güneş ışığı ile 23°C tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken uygun yağmurluk giymek gereklidir. Su geçirmez ayakkabılar kullanmak ıslanmaktan korur. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 20°C civarında olacaktır. Kat kat giyinmek, gerektiğinde katları çıkarmak vücut ısısını dengede tutar. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Hava koşullarına göre plan yaparken açık hava etkinliklerini ertelemek daha sağlıklı olur. Kapalı alanlarda gerçekleştirmek de bir başka seçenektir.