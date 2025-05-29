Samsun 29 Mayıs Perşembe hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 29 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu, artan bulutlarla birlikte 22°C civarında bir sıcaklık beklenmektedir. Cuma günü, yüksek bulutlar arasında güneşin görülmesi öngörülmektedir. Sıcaklığın 21°C civarında olması bekleniyor. Cumartesi günü, artan bulutlarla birlikte 20°C civarında bir sıcaklık tahmin edilmektedir. Pazar günü, yer yer sağanak yağışların görülmesi ve 20°C civarında bir sıcaklık bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceği öngörülmektedir. Özellikle Pazar günü sağanak yağışlar etkili olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu yakından takip etmeleri önemlidir. Planları gerektiğinde esnek tutmak da faydalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, sağlık sorunlarının önüne geçebilir.

Sağanak yağışların etkili olacağı günlerde, su birikintilerinden uzak durulmalıdır. Islak zeminlerde dikkatli yürümek, kayma ve düşme risklerini azaltır. Yağışlı günlerde araç kullanırken hız limitlerine uyulmalı, takip mesafesi artırılmalıdır. Bu önlemler, trafik kazalarının önlenmesine yardımcı olabilir.

Hava koşullarına uygun giyinmek de önemlidir. Yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmak, olumsuz hava şartlarından korunmanıza yardımcı olacaktır.