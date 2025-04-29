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Samsun 29 Nisan Salı hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun 29 Nisan Salı hava durumu açıklandı. Bugün Samsun'da hava durumu kısmen güneşli olacak.

Samsun 29 Nisan Salı hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

Bugün, 29 Nisan 2025 Salı günü Samsun'da hava durumu kısmen güneşli ve 6°C olarak bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 14°C'ye çıkacak. Gece ise 7°C’ye düşmesi tahmin ediliyor. Bu dönemde Samsun'da ortalama nem oranı %83. Yıllık ortalama yağış miktarı 53 milimetre civarındadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler bekleniyor. 30 Nisan Çarşamba günü, bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 14°C, gece ise 8°C civarında olacak. 1 Mayıs Perşembe günü, yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Bu gün gündüz sıcaklığı 14°C, gece ise 10°C olarak tahmin ediliyor. 2 Mayıs Cuma günü, artan bulutlarla hava daha da bulutlanacak. Gündüz sıcaklığı 14°C, gece ise 10°C olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak gerekir. Yerel hava durumu raporlarını takip etmek, ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmayı sağlar. Bu, sağlığınızı korumak açısından faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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