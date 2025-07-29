HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun 29 Temmuz Salı Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 29 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Samsun 29 Temmuz Salı Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

Samsun'da 29 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Yüksek nem oranı ile birlikte hava, gündüz saatlerinde 32°C civarında, gece ise 24°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 15 km hızla esecek. Nem oranı %68 ile %81 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 30 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 32°C, 31 Temmuz Perşembe günü ise 31°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlıyor.

Bu tür sıcak ve nemli günlerde, açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması gerekiyor. Sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde, doğrudan güneş ışığından kaçınmak faydalıdır. Bol su tüketmek, vücut sağlığı açısından önemlidir. Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak, güneş çarpması riskini azaltır. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önerilir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmelidirler.

Samsun'un Temmuz ayındaki ortalama sıcaklıklarına bakıldığında, sıcak ve nemli hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle, açık hava etkinlikleri için uygun önlemler alınmalı. Hava koşullarına göre esneklik gösterilmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yalova’da anne kedi ve dört yavrusu sıkıştıkları yağmur suyu kanalından kurtarıldıYalova’da anne kedi ve dört yavrusu sıkıştıkları yağmur suyu kanalından kurtarıldı
Silivri’de izinsiz çadır ve mangal kullanımına müdahale edildiSilivri’de izinsiz çadır ve mangal kullanımına müdahale edildi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Borcunu geri isteyip dekontları paylaştı sonra da sildi! Verdiği borç tutarı duyanlar şaştı kaldı

Borcunu geri isteyip dekontları paylaştı sonra da sildi! Verdiği borç tutarı duyanlar şaştı kaldı

4 milyar 685 milyon TL hesap hareketi vardı... 33 kişi yakalandı

4 milyar 685 milyon TL hesap hareketi vardı... 33 kişi yakalandı

Kripto paralarda yeni gözde Ethereum! Son bir ayda yüzde 52 arttı

Kripto paralarda yeni gözde Ethereum! Son bir ayda yüzde 52 arttı

Adana'da aile katliamı... Gözü dönmüş baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: "Sen beni tesadüfen gördün..."

Adana'da aile katliamı... Gözü dönmüş baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: "Sen beni tesadüfen gördün..."

New York'un kalbinde silahlı saldırı! Lobiye girip kurşun yağdırdı

New York'un kalbinde silahlı saldırı! Lobiye girip kurşun yağdırdı

Gelinliklerin üzerlerine kolonya döktü, tüpe çakmağı dayayınca tazyikli suyu yedi!

Gelinliklerin üzerlerine kolonya döktü, tüpe çakmağı dayayınca tazyikli suyu yedi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.