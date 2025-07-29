Samsun 29 Temmuz Salı Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 29 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Yüksek nem oranı ile birlikte hava, gündüz saatlerinde 32°C civarında, gece ise 24°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 15 km hızla esecek. Nem oranı %68 ile %81 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 30 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 32°C, 31 Temmuz Perşembe günü ise 31°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlıyor.

Bu tür sıcak ve nemli günlerde, açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması gerekiyor. Sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde, doğrudan güneş ışığından kaçınmak faydalıdır. Bol su tüketmek, vücut sağlığı açısından önemlidir. Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak, güneş çarpması riskini azaltır. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önerilir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmelidirler.

Samsun'un Temmuz ayındaki ortalama sıcaklıklarına bakıldığında, sıcak ve nemli hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle, açık hava etkinlikleri için uygun önlemler alınmalı. Hava koşullarına göre esneklik gösterilmelidir.