Samsun 30 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu, bol güneş ışığı ile birlikte 29°C yüksek sıcaklığa sahip olacak.

Doğukan Akbayır

Samsun'da 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu, bol güneş ışığı ile birlikte 29°C yüksek sıcaklığa sahip olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 29-30°C civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 19-20°C arasında olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif esmeye devam edecek. Nem oranı %70 civarında kalacak. Bu durum, havanın daha nemli hissedilmesine yol açabilir. Yağış ihtimali düşük. Ancak öğleden sonra kısa süreli izole gök gürültülü sağanaklar yaşanabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 31 Ağustos Pazar günü gündüz sıcaklıklarının 30°C'ye ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklıklarının ise 19-20°C civarında olması tahmin ediliyor. Rüzgar doğu yönünden hafif esmeye devam edecek. Nem oranı %70 civarında kalacak. 1 Eylül Pazartesi günü de benzer sıcaklık ve hava koşullarının sürmesi bekleniyor.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek yararlı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası sürprizlere karşı önlem almanıza yardımcı olur.

