Samsun 30 Eylül Salı Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde sıcaklık 19°C civarında. Gece sıcaklığı ise 14°C'ye düşecek. Rüzgar kuzeybatıdan esecek. Hızı saatte 10-14 km olacak. Nem oranı %78 ile %86 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 1 Ekim Çarşamba günü, hava zaman zaman yağmurlu ve çisenti şeklinde olacak. Sıcaklık 20°C ile 14°C arasında değişecek. 2 Ekim Perşembe günü, hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 21°C ile 13°C arasında olacak. 3 Ekim Cuma günü hava güneşli geçecek. Sıcaklık 23°C ile 18°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini unutmamalısınız. Planlarınızı yaparken esnek olmak faydalı olacaktır. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız önemlidir. Su geçirmez giysiler giymek de ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava durumunu kontrol etmekte fayda var. Gerekirse planlarınızı güncelleyin. Bu sayede olumsuz hava koşullarından etkilenmezsiniz.