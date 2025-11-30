Samsun 30 Kasım Pazar Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 30 Kasım 2025 Pazar günü hava sağanak yağışlı olacak. Gündüz sıcaklık 13 ile 18 derece arasında değişecek. Dışarı çıkacakların şemsiye ve yağmurluk alması önemlidir. Yağışa karşı koruyucu önlemler almak şarttır.

Önümüzdeki günlerde bazı hava değişiklikleri bekleniyor. 1 Aralık Pazartesi, sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklık 11 ile 15 derece arasında olacak. 2 Aralık Salı günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 9 ile 17 derece arasında seyredecek. 3 Aralık Çarşamba günü hava yine parçalı bulutlu. Sıcaklık 9 ile 16 derece arasında olması öngörülüyor.

Bu dönemde yağışlı günlerde dışarı çıkarken giyime dikkat edilmeli. Koruyucu ekipman kullanmak önemlidir. Islanmaktan ve soğuktan korunmak gerekir. Ayrıca, yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Trafikte dikkatli olmak önemlidir. Hava koşullarına uygun planlama yapılmalıdır. Olumsuz hava şartlarının etkilerinden korunmak mümkündür.