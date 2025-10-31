Samsun 31 Ekim Cuma hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 31 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 22°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 11°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı orta seviyelerde olacak. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için hava ideal.

Kasım ayının ilk günlerinde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 1 Kasım Cumartesi güneşli bir hava olacak. Sıcaklıklar 20°C civarında seyredecek. 2 Kasım Pazar günü de güneşli hava hakim olacak. Sıcaklık 18°C civarında olacak. 3 Kasım Pazartesi günü hava biraz bulutlanacak. Sıcaklıklar 19°C seviyelerine yükselecek. Bu dönemde yağış ihtimali düşük. Hava serin ve bulutlu hale gelecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem sunulacak. Hava serinlediğinde, sabah ve akşam saatlerinde hafif üst giyim tercih edilmeli. Rüzgarın hafif esmesi nedeniyle rüzgar koruyucu giysiler de kullanılabilir. Gün boyunca güneşli hava sürecek. Bu nedenle güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek sağlığınızı korumaya yardımcı olur.