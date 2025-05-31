Samsun 31 Mayıs 2025 Cumartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu, artan bulutlarla birlikte 21°C'lik yüksek sıcaklık ve 14°C'lik düşük sıcaklıkla geçmesi bekleniyor. Gün boyunca ılıman ve rahat bir hava koşulu hakim olacak.

İleriye dönük hava durumu da çeşitlilik gösterecek. 1 Haziran Pazar günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. 2 Haziran Pazartesi günü ise çoğunlukla güneşli bir hava yaşanacak. 3 Haziran Salı günü bol güneş ışığı olacağı tahmin ediliyor. Bu dönemde hava sıcaklıkları 19°C ile 23°C arasında değişecek.

Yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneşli ve ılıman hava, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar biraz daha düşük olabileceğinden, hafif bir ceket veya kazak bulundurmak iyi bir fikir.

Samsun'un Mayıs ayı ortalama sıcaklıkları 15°C ile 19.9°C arasında değişiyor. Bu, bölgenin ılıman iklimini ve mevsimsel geçiş dönemlerini yansıtıyor. Hava koşullarına uygun giyinmek ve ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, konforlu bir deneyim için önemlidir.