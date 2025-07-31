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Samsun 31 Temmuz Perşembe hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 31 Temmuz Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak...

Samsun 31 Temmuz Perşembe hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 31 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu yer yer bulutlu, ardından güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 30°C, gece ise en düşük sıcaklık 24°C civarında olacak. Rüzgar hızı 18 km/saat şeklinde tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu şu şekilde olacak. 1 Ağustos Cuma günü hava bulutlu ve güneşli, 2 Ağustos Cumartesi günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 3 Ağustos Pazar günü ise hava kısmen güneşli olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları ve nem oranları yüksek olacak. Özellikle öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmak önemlidir. Bu, güneş çarpması riskini azaltacaktır. Bol su tüketimi ise vücut sağlığını koruma açısından kritik öneme sahiptir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları gerekecek. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarına göre esneklik göstermeleri faydalı olacaktır. Gerekirse planlarını değiştirmeleri önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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