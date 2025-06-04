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Samsun 4 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun 4 Haziran Çarşamba hava durumu güneşli olacak.

Samsun 4 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Samsun'da 4 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu güneşli olacak. Yüksek sıcaklık 25°C, düşük sıcaklık ise 16°C olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 5 Haziran Perşembe günü 26°C, 6 Haziran Cuma günü 24°C ve 7 Haziran Cumartesi günü 25°C'lik yüksek sıcaklıklar öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle güneşli ve ılıman. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte, hava sıcaklıklarının artması ve nem oranının yükselmesi muhtemel. Özellikle öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Ayrıca, güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt sağlığınızı korumaya özen göstermelisiniz.

Samsun'un Haziran ayındaki ortalama sıcaklıkları 19.3°C ile 22.7°C arasında değişiyor. Bu durum, bölgenin ılıman iklim özelliklerini yansıtıyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Böylece olası sürprizlere karşı önlem alabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde Samsun'da hava koşulları genellikle güneşli ve ılıman olacak. Açık hava etkinliklerini rahatlıkla planlayabilirsiniz. Yazın getirebileceği sıcaklık artışlarına karşı gerekli önlemleri alarak sağlığınızı koruyabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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