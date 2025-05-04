Samsun 4 Mayıs Pazar hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 4 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olarak bekleniyor. Gündüz sıcaklıklarının 16°C, gece sıcaklıklarının ise 9°C civarında olması öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 5 Mayıs Pazartesi günü çoğunlukla güneşli, 6 Mayıs Salı günü ise hafif yağmurlu geçmesi planlanıyor.

Samsun'da Mayıs ayı boyunca ortalama gündüz sıcaklıkları 16°C ile 21°C arasında değişiyor. Gece sıcaklıkları 9°C ile 15°C arasında seyrediyor. Bu dönemde nem oranı genellikle %80 civarında. Yağış miktarı ise 45 milimetreye kadar ulaşabiliyor.

Bahar aylarında hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle, açık hava etkinlikleri planlarken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek faydalı olur. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Uygun kıyafetleri yanınızda bulundurmak, sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.