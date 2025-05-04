HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun 4 Mayıs Pazar hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun 4 Mayıs Pazar hava durumu tahminleri açıklandı. Samsun'da hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

Samsun 4 Mayıs Pazar hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

Samsun'da 4 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olarak bekleniyor. Gündüz sıcaklıklarının 16°C, gece sıcaklıklarının ise 9°C civarında olması öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 5 Mayıs Pazartesi günü çoğunlukla güneşli, 6 Mayıs Salı günü ise hafif yağmurlu geçmesi planlanıyor.

Samsun'da Mayıs ayı boyunca ortalama gündüz sıcaklıkları 16°C ile 21°C arasında değişiyor. Gece sıcaklıkları 9°C ile 15°C arasında seyrediyor. Bu dönemde nem oranı genellikle %80 civarında. Yağış miktarı ise 45 milimetreye kadar ulaşabiliyor.

Bahar aylarında hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle, açık hava etkinlikleri planlarken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek faydalı olur. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Uygun kıyafetleri yanınızda bulundurmak, sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD ziyaretinde rahatsızlanmıştı! Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ülkesine döndüABD ziyaretinde rahatsızlanmıştı! Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ülkesine döndü
Depremde hasar görmüştü! Arnavutköy Sıddık Camii’nin minaresi söküldüDepremde hasar görmüştü! Arnavutköy Sıddık Camii’nin minaresi söküldü

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Sürpriz olmaz' diyerek hem rakam hem tarih verdi!

'Sürpriz olmaz' diyerek hem rakam hem tarih verdi!

'CHP'li vekiller istifa edecek' tartışmalarına AK Parti'den yanıt! Seçim için itiraz etmeyecekleri tarihi açıkladılar

'CHP'li vekiller istifa edecek' tartışmalarına AK Parti'den yanıt! Seçim için itiraz etmeyecekleri tarihi açıkladılar

Talep patlaması yaşandı! Fiyatı 150 bin TL'den başlıyor

Talep patlaması yaşandı! Fiyatı 150 bin TL'den başlıyor

İkisi de yalnız yaşıyordu! 50 yaşındaki cani 21 yaşındaki yan komşusu kadını katletti

İkisi de yalnız yaşıyordu! 50 yaşındaki cani 21 yaşındaki yan komşusu kadını katletti

Tatile gidip dehşeti yaşadılar!

Tatile gidip dehşeti yaşadılar!

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücünün kimliği şaşkına çevirdi

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücünün kimliği şaşkına çevirdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.