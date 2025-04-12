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Samsun-Ankara otoyolunda buzlanma kazaya neden oldu! Otobüs ile tır çarpıştı

Samsun-Ankara karayolunda kar ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken, yol yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı.

Samsun-Ankara otoyolunda buzlanma kazaya neden oldu! Otobüs ile tır çarpıştı
Begüm Özkaynak

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Havza çıkışında saat 22.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu'dan İstanbul'a giden 55 KJ 668 plakalı yolcu otobüsü ile 01 BSU 70 plakalı Mercedes marka tıra buzlanma nedeniyle arkadan çarpıştı. Kazada otobüste bulunan yolculardan 5'i yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Reyhan Kahveci (50), Merve Kahveci (25), Semih Yayla (36), Recep Şen (66) ve Türkmenistan uyruklu Kumuhsgozel Velmyrodova ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

TRAFİK AKIŞI 2 SAAT SONRA YENİDEN SAĞLANDI

Kaza sonrası Samsun-Ankara karayolu trafiğe kapandı. Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırması ve yolu temizlemesinin ardından trafik akışı yaklaşık 2 saat sonra yeniden sağlandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolda kalan vatandaşlara sıcak çorba dağıttı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun kaza
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