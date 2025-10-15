Samsun Büyükşehir’den nefes kesen tatbikat

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından afetlere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Nefes kesen tatbikat gerçeğini aratmadı. Tatbikatta 6,4 şiddetindeki depremin ardından yaşanan olumsuzluklarla mücadele tatbik edildi.

Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde 6.4 büyüklüğünde depremin ardından yaşanabilecek senaryoların canlandırıldığı geniş kapsamlı tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikata Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Yol Yapım Dairesi Başkanlığı, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve SASKİ ekiplerinin yanı sıra UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) ile İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler de katıldı.

Senaryo gereği meydana gelen 6.4 şiddetindeki deprem sonrası Canik ilçesi Soğuksu Mahallesinde çöken bir garajda mahsur kalanlar kurtarıldı. Yine senaryo gereği deprem sırasında 5 katlı bir binanın 2’nci katında çıkan yangına müdahale edildi. Dumandan etkilenen 2’si çocuk 1 kişi de kurtarılarak ambulansla hastaneye götürüldü.

Her anı nefes kesen tatbikat, başarı ile gerçekleştirildi.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır