HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Samsun'da 14 yaşındaki çocuk evinin bıçaklandı

Samsun’un Bafra ilçesinde evinde zil çalınca kapıyı açan 14 yaşındaki bir çocuk, uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.

Samsun'da 14 yaşındaki çocuk evinin bıçaklandı

Olay, Emirefendi Mahallesi Hasan Çakın Caddesi’nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde bulunan E.Ş. (14), evin zili çalınca kapıyı açtı.

Samsun da 14 yaşındaki çocuk evinin bıçaklandı 1

14 YAŞINDAKİ AKRANI TARAFINDAN BIÇAKLANDI

Bu sırada kapıda bulunan E.D. (14), E.Ş.’nin baldırına bıçakla saldırdıktan sonra olay yerinden kaçtı. Yaralanan E.Ş., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(İHA)

09 Eylül 2025
09 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi: "Gün o gün değil, hiç tereddüt etmem"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi: "Gün o gün değil, hiç tereddüt etmem"
Katar, ABD’nin saldırı öncesi kendisini uyardığını yalanladıKatar, ABD’nin saldırı öncesi kendisini uyardığını yalanladı
Anahtar Kelimeler:
Yaralama Samsun çocuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beykoz iddiası... Özlem Çerçioğlu sonrası AK Parti’den bir hamle daha!

Beykoz iddiası... Özlem Çerçioğlu sonrası AK Parti’den bir hamle daha!

Apple'ın merakla beklenen iPhone 17 modellerini tanıttı! İşte şimdiye kadar ki en güçlü iPhone modeli...

Apple'ın merakla beklenen iPhone 17 modellerini tanıttı! İşte şimdiye kadar ki en güçlü iPhone modeli...

İsrail, Katar'ın başkentini vurdu! İsrailli akademisyenden küstah Türkiye açıklaması

İsrail, Katar'ın başkentini vurdu! İsrailli akademisyenden küstah Türkiye açıklaması

Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel, CHP’den istifa etti

Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel, CHP’den istifa etti

Eniştesini tornavidayla öldürmüştü! Yasak aşk iddiası

Eniştesini tornavidayla öldürmüştü! Yasak aşk iddiası

İsveç'in yeni Sağlık Bakanı toplantıda bir anda yere yığıldı!

İsveç'in yeni Sağlık Bakanı toplantıda bir anda yere yığıldı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.