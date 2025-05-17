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Samsun’da 19 Mayıs kutlamaları kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Samsun’da düzenlenecek çeşitli etkinlikler ve spor organizasyonları nedeniyle bazı yollar belirli saat aralıklarında araç trafiğine kapatılacak.

Samsun’da 19 Mayıs kutlamaları kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak

Samsun Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 18-19 Mayıs 2025 tarihlerinde kutlama programı çerçevesinde trafik düzenlemeleri yapılacağı duyuruldu.

18 Mayıs 2025 Pazar Günü

07.00-13.00 saatleri arasında, İlkadım ilçesinden başlayıp Bafra’ya kadar uzanan sahil güzergahında gerçekleştirilecek Granfondo Bisiklet Yarışları nedeniyle Atatürk Bulvarı Ömürevleri Kavşağı ile Bafra ilçesi arası deniz bandı araç trafiğine kapatılacak. Trafik, kara bandına aktarılacak ve tek şeritten gidiş-geliş şeklinde sağlanacak.

16.30-21.00 saatleri arasında, 1919 metre uzunluğundaki Bayrak ve Fener Alayı Yürüyüşü dolayısıyla Cumhuriyet Caddesi tamamen trafiğe kapatılacak. Ayrıca yürüyüş güzergahı olan Lise Caddesi, İstiklal Caddesi, 19 Mayıs Bulvarı ve Atatürk Bulvarı’nın Cumhuriyet Meydanı dış kavşakları da yürüyüş esnasında araç trafiğine kapalı olacak.

19 Mayıs 2025 Pazartesi Günü

07.00-12.00 saatleri arasında, düzenlenecek olan 19 Mayıs Uluslararası Yarı Maratonu nedeniyle Yeşilyurt Kavşağı ile İncesu Yalı Mahallesi Özel Mutlu Bakım Merkezi arasındaki Atatürk Bulvarı deniz bandı araç trafiğine kapalı olacak.

07.00-18.00 saatleri arasında, Canik Doğupark’ta yapılacak olan Jandarma Mehteran Gösterisi, Çelik Kanatlar ve Üzüm Salkımı Uçuşları, Solo Türk ve Türk Yıldızları Hava Gösterileri nedeniyle, Bandırma Vapuru ile Balıkçı Barınakları ve Özkefeli iç kavşak arasında kalan Doğupark Sahil Yolu araç trafiğine kapatılacak.

Açıklamada, Atatürk Bulvarı, Belediyeevleri Kavşağı, AVM ve Gar Kavşağı çevresinde trafik yoğunluğu yaşanabileceği, vatandaşların havaalanı, otogar, gar ve liman gibi ulaşım noktalarına erken gitmeleri, trafik işaret ve levhaları ile görevlilerin yönlendirmelerine uymalarının önem taşıdığı belirtildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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