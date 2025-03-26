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Samsun’da 2 ton kaçak midye ele geçirildi

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
26.03.2025 18:33
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Samsun’da kaçak su ürünleri ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2 ton kaçak midye ele geçirildi.

Samsun’da 2 ton kaçak midye ele geçirildi

Samsun’da kaçak su ürünleri ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2 ton kaçak midye ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince, Havza ilçesi Karageçmiş mevkiinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, İstanbul’dan Samsun’a kaçak yollarla taşınan 2 ton kara midye ele geçirildi. Doğal yaşam alanından kaçak şekilde toplanarak ekosisteme zarar verilen olayda midyeler, ekipler tarafından yeniden denize bırakıldı.
Olayla ilgili 2 şahsa, Su Ürünleri Kanunu kapsamında toplam 75 bin 540 TL idari para cezası uygulandı.

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Anahtar Kelimeler:
midye Samsun
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