Samsun’da 3 milyon 780 bin kaçak makaron ele geçirildi

Samsun’da polis tarafından yapılan takip sonucu bir araçta 3 milyon 780 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün mamulleri sevkiyatının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Ankara yolu üzerindeki şehir girişinde bir kamyonu durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 3 milyon 780 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Olayla birlikte yaklaşık 1 milyon 250 bin TL vergi kaybının önüne geçildiği öğrenildi.

Şüpheli H.G. hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

