Samsun’da 57 kilo 955 gram kubar esrar ele geçti

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu İ.S. (52) ve D.S. (25) isimli şahısların yasadışı kenevir ekimi yaptıkları ve uyuşturucu madde bulundurdukları bilgisine ulaştı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların ikametlerinde ve fındık bahçelerinde yapılan aramada, 57 kilo 955 kilogram kubar esrar,

495 kök kenevir ve skunk bitkisi, 1 adet, ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 28 adet av tüfeği kartuşu, 1 adet hassas terazi ve 1 adet el kantarı ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.S. ve D.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Çarşamba Kapalı Cezaevine gönderildi.

