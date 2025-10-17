HABER

Samsun’da 64 yaşındaki adamdan haber alınamıyor

Samsun’un Vezirköprü ilçesine bağlı Çaltu Mahallesi’nde yaşayan Hüseyin Önal’dan (64) dünden bu yana haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Bekir Önal’ın oğlu Hüseyin Önal, 16 Ekim Perşembe günü saat 14.00 sıralarında evinden yürüyüş yapmak üzere ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailesi, kendisine ulaşamayınca durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilerek arama kurtarma çalışması başlatıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI İKİ MAHALLEDE YOĞUNLAŞTI

Çalışmaların Çaltu Mahallesi ve çevresinde yoğunlaştığı öğrenildi. Önal’ın yakınları, gören veya yerini bilen vatandaşlardan en yakın güvenlik birimlerine bilgi vermelerini istedi.

(İHA)

17 Ekim 2025
17 Ekim 2025

