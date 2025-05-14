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Samsun’da 83 yaşındaki hastaya kornea nakledildi

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Amasya’da beyin ölümü gerçekleşen 46 yaşında bir erkek organ bağışçısından alınan kornea, 83 yaşındaki bir erkek hastaya nakledildi.

Samsun’da 83 yaşındaki hastaya kornea nakledildi

Amasya’da vefat eden bir erkek donörden alınan kornea, başarılı şekilde nakledilerek operasyon sorunsuz şekilde tamamlandı. Kornea nakil ameliyatı hakkında konuşan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ümit Çallı, “Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez yapılan bir kornea nakli ameliyatını başarıyla tamamladık. Operasyonu gerçekleştirebilmek için hocalarımızla birlikte uzun süredir yoğun bir çalışma yürüttük. 46 yaşındaki bir donörden temin ettiğimiz sağlıklı korneayı başarılı bir şekilde hastamıza naklettik. Dilerim bu operasyon, hastamızın yeniden görmesine vesile olur. Bir göz hekimi olarak böyle bir ameliyatı gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Tüm ekibimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

‘AMELİYATI BAŞARILI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRDİK’

Ameliyatı gerçekleştiren Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Aydın, “83 yaşında hastamız daha önce bir katarak ameliyatı oluyor. Yaşa bağlı olarak gelişen, korneanın en alt tabakasının işlev kaybı anlamına gelen endotel yetmezliği sonucunda, hastada kornea beyazlaşması meydana geliyor. Dış merkezlerde yaklaşık 2,5 yıldır nakil sırası bekliyor. Hasta bana başvurduğunda ben yakında donanımları tamamlayacağımızı ve ameliyatını gerçekleştirebileceğimizi ilettim. Bugün de yeteri donanım sağlandıktan sonra, gerekli prosedürler hallolduktan sonra ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bölge hastanesi olarak, Ankara’ya ve İstanbul’a gitmek zorunda kalan hastalarımızı mağdur etmemek ve bölge halkına faydalı olabilmek adına, bu tür ameliyatları bundan sonra da hastanemizde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Hastalarımıza inşallah şifa olur” diye konuştu.

(DHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Göz doktoru Samsun ameliyat
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