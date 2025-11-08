HABER

Samsun'da acı olay! Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Samsun’da yalnız yaşayan şahıs evinde ölü bulundu. Ölümü şüpheli bulunan Kocapicak’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Samsun'da acı olay! Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde yalnız yaşayan 54 yaşındaki Mehmet Kocapicak, yakınları tarafından evinde hareketsiz halde yatarken bulundu. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kocapicak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Ölümü şüpheli bulunan Kocapicak'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Samsun
