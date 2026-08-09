HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Samsun'da akülü çocuk arabasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'da akülü çocuk arabasının tekerleğine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da akülü çocuk arabasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından yolcu otobüsüyle uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takip edilen yolcu otobüsünü İlkadım ilçesinde durduran ekipler, yaptıkları aramada, bagaj bölümünde bulunan akülü çocuk arabasından şüphelendi.

Akülü arabada yapılan detaylı incelemede, tekerlek bölümüne gizlenmiş 705 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Samsun da akülü çocuk arabasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi 1

Operasyonda gözaltına alınan E.Ü. (27) emniyete götürüldü.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adıyaman’da iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralıAdıyaman’da iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı
Mekke Ortak Savunma Anlaşması Tel Aviv'i korkuttu! İsrailli bakan: "çok kötü, endişe verici ve tehlikeli"Mekke Ortak Savunma Anlaşması Tel Aviv'i korkuttu! İsrailli bakan: "çok kötü, endişe verici ve tehlikeli"

Anahtar Kelimeler:
Samsun uyuşturucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hastane bahçesinde infaz! Kurşun yağdırdılar

Hastane bahçesinde infaz! Kurşun yağdırdılar

Husiler: 'Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisini vurduk'

Husiler: 'Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisini vurduk'

Galatasaray'dan tatsız prova! Sarı-Kırmızılılar Villarreal'e diş geçiremedi

Galatasaray'dan tatsız prova! Sarı-Kırmızılılar Villarreal'e diş geçiremedi

Önce geç kaldı, sonra çıkmak istemedi! Vatandaş yuhaladı konser iptal edildi

Önce geç kaldı, sonra çıkmak istemedi! Vatandaş yuhaladı konser iptal edildi

25 bin TL zamma kapı aralandı

25 bin TL zamma kapı aralandı

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.