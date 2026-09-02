Samsun’da aranan iki hükümlü, jandarmaya yakalandı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Alaçam ve Vezirköprü ilçelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik araştırma ve çalışma gerçekleştirildi. Alaçam’da yapılan çalışmada, "kasten öldürme" suçundan 11 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan Ö.K. yakalandı. Vezirköprü’de ise "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan A.F.Ş. jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalanan iki şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır