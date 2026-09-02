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Samsun’da aranan iki hükümlü, jandarmaya yakalandı

Samsun’da jandarma ekiplerince aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, haklarında 11 yıl 7 ay ve 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan 2 ayrı kişi yakalandı.

Samsun’da aranan iki hükümlü, jandarmaya yakalandı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Alaçam ve Vezirköprü ilçelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik araştırma ve çalışma gerçekleştirildi. Alaçam’da yapılan çalışmada, "kasten öldürme" suçundan 11 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan Ö.K. yakalandı. Vezirköprü’de ise "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan A.F.Ş. jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalanan iki şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Samsun
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