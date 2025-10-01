HABER

Samsun'da balkondan girdiği evlerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde balkondan girdiği evlerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, farklı tarihlerde 4 eve balkondan girilerek toplam 70 bin lira değerinde ziynet eşyası ile cep telefonu ve televizyon çalınması üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, şüpheli A.K'nin (39) il dışından gelerek Samsun'da hırsızlık yaptığını belirledi.

Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada çalınan ürünleri ele geçirdi.

Operasyonda ayrıca, başvurusu bulunmayan ancak çalıntı olduğu değerlendirilen 3 televizyon, elektrik süpürgesi, cep telefonu, altın kolye ve bileklik ile muhtelif ev eşyası ile hırsızlık esnasında kullanılan kıyafet ve tornavida da bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin, "Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya üzerinde hırsızlık" suçlarından da arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin olayları gerçekleştirmeden önce girebileceği evleri gözetleyip keşif yaptığı, güvenlik kameralarına yakalanmamak için yüzünü gizlemeye çalıştığı anlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. (AA)

Hırsız Samsun hırsızlık balkon
