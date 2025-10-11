HABER

Samsun’da çocuk kitapları müzesi açıldı

Samsun’da, 20 yıldır biriktirilen eserlerden oluşan çocuk kitapları müzesi açıldı.

Türkiye’de basımı olmayan, nadir çocuk kitaplarının yer aldığı Liberium Çocuk Kitapları Müzesi, Atakum ilçesinde hizmete girdi. Emekli sınıf öğretmeni Mehmet Çamlıbel’in uzun yıllardır biriktirdiği nadir çocuk kitaplarından oluşan müze, ilk günden ziyaretçi akınına uğradı.

Müze hakkında bilgi veren Mehmet Çamlıbel, "Emekli sınıf öğretmeniyim. 2009’da Hafıza Olimpiyatları Türkiye Hızlı Okuma Şampiyonuyum. Şu anda da Liberium Arts Center'ın kurucusu olarak görevime devam ediyorum. Burası bir sanat merkezi ama müze konseptinde hizmet veriyor. Çocuk kitapları müzemiz bugün itibarıyla ziyarete açıldı. Müzede 600'e yakın eser var. Bu eserlerin özelliği birçok eserin basımının artık bulunmaması, nadir kitap olması ve çocuk edebiyat ürünleri olması. Osmanlıcadan tutun İngilizceye kadar çeşitli çocuk kitapları burada mevcut. Kitapların hepsi benim koleksiyonum. 20 yılı aşkın süredir yaptığım bir çalışmayla oluştu. Biriktirdiğim çocuk kitaplarını burada sergiliyorum. Müzeye öğrenci girişleri 75 lira, indirimsiz ücret ise 100 lira. Fiyatları, insanların ulaşabileceği seviyede tuttuk. Özellikle okul dışı eğitim ortamı olarak ailelerin çocuklarıyla 1 saate yakın vakit geçirebilecekleri, kitap kültürüyle içli dışı olabilecekleri bir ortam oluşturmaya çalıştık" dedi.

Bugün açılan müzenin sadece pazar günleri kapalı olacağı, diğer günler ise saat 09.00 - 18.00 arasında açık olacağı belirtildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Samsun
