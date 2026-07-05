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Samsun’da dalga ve rüzgar alarmı: ’Denize girmeyin’ çağrısı

Samsun Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşlara denize girmemeleri yönünde uyarıda bulundu.

Samsun’da dalga ve rüzgar alarmı: ’Denize girmeyin’ çağrısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı’ndan alınan veriler doğrultusunda, Samsun genelinde denizde dalga yüksekliğinin 1,5 ila 2 metreye yaklaşacağı, rüzgar hızının ise 15-25 deniz mili arasında olmasının beklendiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz deniz şartlarının boğulma riskini artırabileceğine dikkat çekilerek, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi amacıyla vatandaşların denize girmemeleri gerektiği önemle duyuruldu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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