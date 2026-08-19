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Şanlıurfa'da korkunç olay! Üzerine kale direği devrilen küçük Mert Ali hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da feci bir olay yaşandı. 8 yaşındaki Mert Ali Yavuz, babasının yanında gittiği spor salonundaki kalenin filesine tırmanmaya çalıştı. Küçük çocuk kalenin devrilmesiyle direğin altında kaldı. Ağır yaralanan Mert Ali, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa'da korkunç olay! Üzerine kale direği devrilen küçük Mert Ali hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde Akabe TOKİ Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda meydana geldi. İddiaya göre; okulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan İbrahim Yavuz, yaz tatili nedeniyle oğlu Mert Ali Yavuz'u yanında kapalı spor salonuna götürdü.

Şanlıurfa da korkunç olay! Üzerine kale direği devrilen küçük Mert Ali hayatını kaybetti 1

DEMİR KALE KÜÇÜK MERT ALİ'NİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Yavuz, kursiyerlere basketbol antrenmanı yaptırdığı sırada Mert Ali de salonda bulunan portatif kale direğiyle oynamaya başladı. Bu sırada filesine tırmanmaya çalıştığı demir kale direği, Mert Ali’nin üzerine devrildi.

Şanlıurfa da korkunç olay! Üzerine kale direği devrilen küçük Mert Ali hayatını kaybetti 2

HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören baba ve salondakiler, direği çocuğun üzerinden kaldırarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Mert Ali Yavuz, ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mert Ali, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa da korkunç olay! Üzerine kale direği devrilen küçük Mert Ali hayatını kaybetti 3

KÜÇÜK MERT'İN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Mert Ali Yavuz’un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yavuz'un cenazesi, Sırrın Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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