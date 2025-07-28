HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Samsun’da dalga yüksekliği 1 metreye yaklaşınca ‘denize girmeyin’ uyarısı geldi

Samsun’da dalga yüksekliğinin 1 metreye ulaşması ve rüzgarın 16 deniz miline çıkmasından dolayı, valilik tarafından ‘denize girmeyin’ uyarısı yapıldı.

Samsun’da dalga yüksekliği 1 metreye yaklaşınca ‘denize girmeyin’ uyarısı geldi

Samsun Valiliği, dalga yüksekliğinin ve rüzgarın artmasının beklediğini belirterek sosyal medya hesaplarından uyarıda bulundu. ‘Vatandaşların dikkatine’ başlığıyla yapılan deniz uyarısında şu ifadeler kullanıldı:

"Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre; ilimizde halihazırda dalga yüksekliği 1 metreye yakın ve rüzgar hızı 16 deniz mili olduğundan, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur."

Uyarılara rağmen vatandaşların sahilde denize girmeye devam ettiği görüldü.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yol kesip gençlerden haraç kesiyorlardı, yakalandılarYol kesip gençlerden haraç kesiyorlardı, yakalandılar
Sarıyer'de korkunç olay! Ormanlık alanda başına çöp poşeti geçirilip bantlanmış erkek cesedi bulunduSarıyer'de korkunç olay! Ormanlık alanda başına çöp poşeti geçirilip bantlanmış erkek cesedi bulundu

Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ormanları böyle yakmış! FETÖ’cü kundakçı Ufuk Aytekin’in görüntüleri ortaya çıktı! Benzinliğe gidip…

Ormanları böyle yakmış! FETÖ’cü kundakçı Ufuk Aytekin’in görüntüleri ortaya çıktı! Benzinliğe gidip…

Beşiktaş'ta transfer rekoru kırıldı! 25 milyon Euro'ya Rusya'ya transfer oldu

Beşiktaş'ta transfer rekoru kırıldı! 25 milyon Euro'ya Rusya'ya transfer oldu

Tarlada aşkla başladı, tarlada cinayetle bitti: Korkunç itiraf geldi

Tarlada aşkla başladı, tarlada cinayetle bitti: Korkunç itiraf geldi

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği çalışanı suçüstü yakalandı

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği çalışanı suçüstü yakalandı

Bursa'daki orman yangınında benzin bidonuyla yakalanmıştı! İfadesi ortaya çıktı: 'Benzin alıp ağaçları tutuşturdum'

Bursa'daki orman yangınında benzin bidonuyla yakalanmıştı! İfadesi ortaya çıktı: 'Benzin alıp ağaçları tutuşturdum'

18 yaşından küçük kızlarla videoları ortaya çıktı

18 yaşından küçük kızlarla videoları ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.