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Samsun'da dehşet anları! Eşini ve kızını hastanelik etti, polise bıçak çekti

Samsun’un İlkadım ilçesinde bir şahıs, tartıştığı eşini ve kızını darp ederek hastanelik etti. Komşularına kavanoz fırlatan saldırgan, olaya müdahale eden polislere de bıçakla karşı koydu. Olay sırasında Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği iddia edilen şahıs hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan adli işlem başlatıldı.

Samsun'da dehşet anları! Eşini ve kızını hastanelik etti, polise bıçak çekti

Olay, Fatih Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi E.K. (40), evde çıkan tartışma sonrası eşi F.K. (41) ile 17 yaşındaki kızları Y.E.K.’yi darp etti.

Samsun da dehşet anları! Eşini ve kızını hastanelik etti, polise bıçak çekti 1

APARTMAN SAKİNLERİNE DE KAVANOZ FIRLATARAK SALDIRDI

Yaralanan anne ve kızı hastaneye kaldırılırken, öfkeli koca apartman sakinlerine de kavanoz fırlatarak saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine bıçakla direnen E.K., biber gazıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Samsun da dehşet anları! Eşini ve kızını hastanelik etti, polise bıçak çekti 2

CUMHURBAŞKANI’NA HAKARET ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Zanlının ayrıca olay sırasında Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği iddia edildi. E.K., İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şahıs hakkında ayrıca Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

(İHA)

25 Temmuz 2025
25 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Samsun kavga
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