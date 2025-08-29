HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun'da denizde boğulan 2 kişi, Yozgat'ta toprağa verildi

Samsun'un Atakum ilçesinde dün denizde boğulan Taha Yasin Şahingöz (18) ile Sefa Şahin (18), memleketleri Yozgat'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.

Samsun'da denizde boğulan 2 kişi, Yozgat'ta toprağa verildi

Olay, dün saat 08.00 sıralarında Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde meydana geldi. Yozgat'tan tatil için gelen Mustafa E. (18), Nevzat Kerem K. (18), Taha Yasin Şahingöz ve Sefa Şahin, serinlemek için denize girdi. Ancak bir süre sonra Şahingöz ve Şahin gözden kayboldu. Durumu fark eden arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Şahin ve Şahingöz'ü, Çobanlı İskelesi yakınlarında bulup kıyıya çıkardı. Hastaneye sevk edilen iki arkadaş, kurtarılamadı. Sefa Şahin ve Yasin Şahingöz'ün cenazeleri yakınları tarafından Samsun Adili Tıp kurumundan alınarak Yozgat'a getirildi. Cuma namazı sonrası Çapanoğlu Büyük Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye gençlerin aileleri ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Sefa Şahin'in cenazesi Köseyusuflu köyü mezarlığında, Taha Yasin Şahingöz'ün cenazesi de Musabeyli köyü mezarlığına toprağa verildi.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da korkutan patlama: 2 kişi yaralandıİstanbul'da korkutan patlama: 2 kişi yaralandı
Vatandaşlara 5 ton yerli kavun ücretsiz dağıtıldıVatandaşlara 5 ton yerli kavun ücretsiz dağıtıldı

Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de!

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de!

'Olağanüstü' toplantıda gündem yaratacak çıkış: "Bir talimatla biter, var mısınız?"

'Olağanüstü' toplantıda gündem yaratacak çıkış: "Bir talimatla biter, var mısınız?"

Belediye başkanından 'dayak' skandalı! Sırtında sopa kırdı

Belediye başkanından 'dayak' skandalı! Sırtında sopa kırdı

Kritik teması Kremlin duyurdu

Kritik teması Kremlin duyurdu

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli oldu!

İtalya'da yetişkin site skandalı! Başbakan Meloni dahil birçok isim hedefte...

İtalya'da yetişkin site skandalı! Başbakan Meloni dahil birçok isim hedefte...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.