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Samsun'da feci kaza: Aracın kapısı yerinden çıktı, yola savrulan yolcu hayatını kaybetti!

24.03.2025 15:51
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Samsun'da seyir halindeyken lastiği patlayan minibüs kontrolden çıkarak tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın kapısı yerinden sökülürken, araçta bulunan yolcu yola savruldu. Ağır yaralanan yolcu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Samsun'da feci kaza: Aracın kapısı yerinden çıktı, yola savrulan yolcu hayatını kaybetti!

Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 26. kilometresi Çakallı mevkisinde meydana gelen kazaya dair edinilen bilgiye göre, Hasan Aktaş'ın (26) kullandığı 34 VK 2172 plakalı Volkswagen Transporter marka aracın seyir halindeyken lastiği patladı.

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(KAZADA ÖLEN VEYSEL KURU (29))

Lastiği patlayınca direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, Şerif Titiz yönetimindeki 55 ZB 316 çekici ve 55 AHY 501 dorse plakalı tıra yandan çarptı.

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Çarpma sonucu Transporter aracın yan kapısı yerinden çıktı. Bu sırada araçta yolcu olarak bulunan Veysel Kuru (29), aracın açık kapısından yola savruldu.

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(KAZADA YARALANAN ADEM USTA (42))

Veysel Kuru olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan Adem Usta da yaralandı. Yaralı şahıs ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Veysel Kuru'nun cansız bedeni de otopsi işlemleri için Kavak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun kaza
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