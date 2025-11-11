Samsun'da film sahnelerini aratmayan olay! Cezaevi firarisi kendisini başka ihbar etti ama...

Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, hakkında 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Y.Y.‘nin, 19 Mayıs Mahallesi’nde bir evde saklandığını tespit etti.

YANLIŞ İHBARDA BULUNDU

Polis ekipleri adrese geldiğinde Y.Y., yanında bulunan kız arkadaşına Samsun’un Canik ilçesindeki bir adreste olduğu yönünde ihbarda bulunmasını söyleyerek polislere yanlış bilgi vermeye çalıştı.

POLİSİ ATLATTIĞINI DÜŞÜNDÜ AMA...

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbara rağmen şahsın evinin önündeki polisler saklanıp firarinin evden çıkmasını bekledi. Polisleri atlattığını düşünen Y.Y. evden çıktığı anda yakalanarak gözaltına alındı.

Cezaevinden izinli çıkıp geri dönmeyerek firar ettiği belirlenen Y.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Samsun Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHAKaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır