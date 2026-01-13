HABER

Samsun'da fuhuş operasyonu! 1 kişi tutuklandı

Samsun’un Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir SPA merkezine yönelik fuhşa teşvik, aracılık ile yer ve imkân sağlama suçları kapsamında düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklandı, 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında Atakum’da faaliyet gösteren SPA merkezine ve şüphelilere ait ikamet adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çalışmalar sonucunda 3 şüpheli yakalanırken, olayla bağlantılı olarak 5 mağdur ve 15 bilgi sahibi şahıs tespit edildi. Operasyon kapsamında SPA merkezi ve ikametlerde yapılan aramalarda şüphelilere ait cep telefonlarına el konulurken, bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan Ş.E., M.S. ve B.S., Samsun Adliyesine sevk edildi. Ş.E. ve M.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.S. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

