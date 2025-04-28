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Samsun'da hava durumu nasıl olacak? Samsun 28 Nisan Pazartesi hava durumu!

Samsun 28 Nisan Pazartesi hava durumu Samsun'da ikamet eden vatandaşlar tarafından merak edildi. Samsun'da son hava durumu tahminlerine haberimizde ulaşabilirsiniz.

Samsun'da hava durumu nasıl olacak? Samsun 28 Nisan Pazartesi hava durumu!
Nilgün Akbıyık

Samsun'da 28 Nisan Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 14°C civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 14°C, gece ise 5°C olması bekleniyor. Bu günlerde hava genellikle açık kalacak. Hafif rüzgarlar etkili olacak.

29 Nisan Salı günü hava daha bulutlu olacak. Sıcaklıklar yine 14°C civarında seyredecek. 30 Nisan Çarşamba günü hava güneşli kalacak. Sıcaklıklar 14°C civarında olacak. 1 Mayıs Perşembe günü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar ise 13°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman kalacak. 1 Mayıs'ta beklenen sağanak yağış nedeniyle açık hava etkinlikleri planlayanların planlarını gözden geçirmesi faydalı olacak.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak gerekir. 1 Mayıs'taki yağışlı hava için yanınızda şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak da faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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