Samsun'da hava durumu nasıl olacak? Samsun 28 Nisan Pazartesi hava durumu!

Samsun'da 28 Nisan Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 14°C civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 14°C, gece ise 5°C olması bekleniyor. Bu günlerde hava genellikle açık kalacak. Hafif rüzgarlar etkili olacak.

29 Nisan Salı günü hava daha bulutlu olacak. Sıcaklıklar yine 14°C civarında seyredecek. 30 Nisan Çarşamba günü hava güneşli kalacak. Sıcaklıklar 14°C civarında olacak. 1 Mayıs Perşembe günü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar ise 13°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman kalacak. 1 Mayıs'ta beklenen sağanak yağış nedeniyle açık hava etkinlikleri planlayanların planlarını gözden geçirmesi faydalı olacak.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak gerekir. 1 Mayıs'taki yağışlı hava için yanınızda şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak da faydalı olacaktır.