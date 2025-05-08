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Samsun'da hava durumu nasıl olacak? Samsun 8 Mayıs Perşembe hava durumu!

Samsun 8 Mayıs Perşembe hava durumu açıklandı. Samsun'da hava durumu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Samsun'da hava durumu nasıl olacak? Samsun 8 Mayıs Perşembe hava durumu!
Sedef Karatay

Samsun'da 8 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu, gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte 21°C civarında olacak. Bu durum, mevsim normallerine uygun bir hava koşulunu işaret ediyor.

9 Mayıs Cuma günü hava sıcaklığının 24°C'ye yükselebileceği bekleniyor. 10 Mayıs Cumartesi günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi öngörülüyor. Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir.

Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalıdır. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak önemlidir. Sürüş esnasında dikkatli olunmalıdır. Hava koşullarına uygun giyinmek de önem taşır. Gerekirse şemsiye veya yağmurluk gibi koruyucu önlemler almak, olumsuz hava şartlarından korunmaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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