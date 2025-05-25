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Samsun'da havacılık lisesi öğrencileri model uçak gösterisi yaptı

Samsun'daki Göktürk Havacılık Lisesi öğrencileri, model uçak gösterisi gerçekleştirildi.

Samsun'da havacılık lisesi öğrencileri model uçak gösterisi yaptı

Atakum Çobanlı İskelesi'nde düzenlenen programda, lisenin 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri tasarladıkları model uçakları uçurdu.

Roket fırlatan öğrenciler, İHA gösterisi de sundu.

Göktürk Havacılık Lisesi Müdürü Enver Masum Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gösteri düzenlediklerini söyledi.

Halka havacılığı aşılamayı amaçladıklarını ifade eden Şahin, "Öğrencilerimizin TEKNOFEST projelerinde Türkiye Şampiyonası'na katılabilecekleri, MEB Robotta dünya sıralamasına girebilecekleri birçok proje üretmekteyiz. Okulumuzda uçak bakım teknisyeni yetiştiriyoruz. Bu teknisyenler de yetişirken istiyoruz ki en ufak detayı kaçırmadan uçağın en ufak yapısından en büyük yapısına kadar elleri itinayla aşina bir şekilde eğitim alsınlar." ifadelerini kullandı.

Göktürk Havacılık Lisesi 11. sınıf öğrencilerinden Mahmut Emin Seven, simülasyon görevlisi olduğunu belirterek, "Etkinliğimizde roket etkinlikleri, İHA etkinliklerimiz ile simülasyon etkinliklerimiz var. Hazırlıklarımızı tamamladık. 9, 10 ve 11. sınıf öğrenci arkadaşlarıma katkılarından dolayı çok teşekkür ederim." diye konuştu. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Samsun
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