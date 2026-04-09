Samsun’da husumetlilerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Olay, Terme ilçesi Fenk Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen S.B.K ile C.Ç. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda C.Ç. yanındaki silahı ateşleyerek S.B.K.’yı ağır yaraladı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesine kaldırılan S.B.K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bölgeyi abluka altına alan polis ekipleri, saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili incelene sürüyor.

