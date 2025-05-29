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Samsun'da iğrenç olay! Tutuklandı

Samsun'da bir kadın, evine misafirliğe gelen akrabası tarafından tacize uğradı. Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da iğrenç olay! Tutuklandı

Olay, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. (30), konuşmak amacıyla akrabası D.K.’nin (34) evine gitti. Ancak burada H.Ö.'nün D.K.’ye elle tacizde bulunduğu öne sürüldü. D.K., kendisine sarılan şahsın elinden kurtulup 5. kattaki evinin penceresine çıkarak feryat ederek çevreden yardım istedi. Bu sırada panikleyen H.Ö. evden kaçarak uzaklaştı.

TUTUKLANDI

Kadının şikâyeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, H.Ö.’yü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun cinsel taciz
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