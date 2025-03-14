HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Samsun'da iğrenç olay! 'Ücretin ne kadar? Etek giyiyorsan böylesin' diyerek saldırdı: "3 ay sıvıyla besleneceğim"

Samsun'da iğrenç olay! 'Ücretin ne kadar? Etek giyiyorsan böylesin' diyerek saldırdı: "3 ay sıvıyla besleneceğim"

14.03.2025 11:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Atakum ilçesinde Damla Korkmaz isimli kadın yolda yürüdüğü sırada Sinan Aladağ isimli şahsın sözlü tacizine uğradı. Kendisine 'Ücretin ne kadar? Etek giyiyorsan böylesin' diyen Aladağ'a tepki gösteren Korkmaz, Aladağ'ın saldırısına maruz kaldı. Talihsiz kadını feci şekilde darbeden Aladağ yakalansa da Korkmaz'ın son hali yürekleri burktu. Ayrıca Korkmaz'ın 3 ay boyunca sıvı besleneceği de öğrenildi.

Samsun'da iğrenç olay! 'Ücretin ne kadar? Etek giyiyorsan böylesin' diyerek saldırdı: "3 ay sıvıyla besleneceğim"

5 Mart'ta Atakent Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Damla Korkmaz (32), yolda yürüdüğü sırada iddiaya göre Sinan Aladağ’ın (30) sözlü tacizine uğradı. Ardından Aladağ kendisine cevap vermeyen Korkmaz'ı darbetti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Korkmaz, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Damla Korkmaz'ın darp sonucu yüzünde 2 kırık olduğu belirtildi.

SOKAK-ORTASINDA-DARBEDILEN-DAMLA-3-AY-S_608990_180262

TEDAVİSİ 8 GÜN SÜRDÜ

Olayla ilgili çalışma başlatan Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, 7 Mart'ta Sinan Aladağ’ı yakaladı. 12 suç kaydı olan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Damla Korkmaz Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü’nde ameliyat edildi. Yüzüne platin takılan Korkmaz, 8 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

SOKAK-ORTASINDA-DARBEDILEN-DAMLA-3-AY-S_608991_180262

İĞRENÇ SÖYLEM: "ÜCRETİN NE KADAR? ETEK GİYİYORSAN BÖYLESİN"

DHA’ya konuşan Korkmaz, “Ben çocuk gelişimi ve eğitimi mezunu ve anaokulu öğretmeniyim. Şu anda aktif olarak bir yerde çalışmıyorum. Ben evimden alışveriş yapmak için çıkmıştım. Çıktıktan bir süre sonra kendisi yanıma yaklaştı. Bir şeyler söyledi ama o sırada kulağımda kulaklık vardı. Korktuğum için kendisini görmezden geldim. İkinci defa sorunca bu sefer ne dediğini öğrenmek istedim. Bana 'ücretin ne kadar' dedi. 'Pardon, anlamadım' deyince 'burası Atakent mi?' diye sordu. Daha sonrasında bana ağır bir kelime kullandı. 'Etek giydiğine göre böylesin' dedi ve bana yeltenmeye başladı. Yeltenince ben de kendimi korumak için ona vurdum. O da döndükten sonra bana yumruk attı. Bu sırada yere düştüm zaten” dedi.

SOKAK-ORTASINDA-DARBEDILEN-DAMLA-3-AY-S_609004_180262

"3 AY SIVI İLE BESLENECEĞİM"

Yüzünde 2 kırığı olduğunu ve platinler takıldığını belirten Korkmaz, “3 ay boyunca sıvı ile besleneceğim. Psikolojik destek almam gerektiği de söylendi. En büyük sorunumuz 3 ay boyunca sıvı beslenecek olmam. 8 gündür hastanede tedavideydim. O anda 10 dakika boyunca kendime gelemedim. Hastanede ise sinir krizleri geçirdim, çok ağladım. Hala kendimi çok kötü hissediyorum. İnsan içine çıkarken biraz sıkıntı yaşıyorum. Umarım öyle bir ceza alır ki bir daha kadına dokunmayı aklından bile geçiremez. Umarım bundan sonra bu düşüncede olan insanlar korkar. Beni düşünemeyeceğim kadar kötü yaptı” ifadelerini kullandı.

SOKAK-ORTASINDA-DARBEDILEN-DAMLA-3-AY-S_609005_180262

SOKAK-ORTASINDA-DARBEDILEN-DAMLA-3-AY-S_609007_180262

SOKAK-ORTASINDA-DARBEDILEN-DAMLA-3-AY-S_609012_180262

SOKAK-ORTASINDA-DARBEDILEN-DAMLA-3-AY-S_609014_180262

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Kar yağışı ihtimali İstanbul’a geri dönüyor! Sıcaklıklar çakılacak...Kar yağışı ihtimali İstanbul’a geri dönüyor! Sıcaklıklar çakılacak...
Koyuna eziyet eden gözaltında! Görüntüler tepki çekmiştiKoyuna eziyet eden gözaltında! Görüntüler tepki çekmişti
Anahtar Kelimeler:
Samsun cinsel taciz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gündüz taksici, gece göçmen kaçakçısı... Uyanık ikili yakayı ele verdi: Tarife fiyatları dudak uçuklattı!

Gündüz taksici, gece göçmen kaçakçısı... Uyanık ikili yakayı ele verdi: Tarife fiyatları dudak uçuklattı!

İstanbul Üniversitesi kararını verdi iddiası: Diploma iptal!

İstanbul Üniversitesi kararını verdi iddiası: Diploma iptal!

UEFA Ülke Puanı Sıralaması netleşti! Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde ettik mi? Fenerbahçe'nin de elenmesi sonrası her şey belli oldu...

UEFA Ülke Puanı Sıralaması netleşti! Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde ettik mi? Fenerbahçe'nin de elenmesi sonrası her şey belli oldu...

Milyonlarla oynarken, kendini "Fakir Fukara" diye tanıtmış

Milyonlarla oynarken, kendini "Fakir Fukara" diye tanıtmış

Hafife almayın: Dünyanın yüzde 20'si bu hastalıktan kör oldu!

Hafife almayın: Dünyanın yüzde 20'si bu hastalıktan kör oldu!

Yolcular kanatta ip gibi dizildi! Uçakta dehşete düşüren görüntüler

Yolcular kanatta ip gibi dizildi! Uçakta dehşete düşüren görüntüler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.