HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Samsun'da ikamet kurşunlayan 3 şüpheli tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir ikameti kurşunlayan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Samsun'da ikamet kurşunlayan 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Atakum ilçesi Cami Mahallesi'nde M.E.P'ye (48) ait eve silahla ateş edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, bahçe demir kapısına isabet eden kurşunlara ait 3 boş kovan buldu.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, şüpheliler M.T. (30), M.C.A. (25), Y.K. (27), Y.K. (45) ve E.K'yi (17) gözaltına aldı. Zanlılardan Y.K, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K, M.T. ve Y.K. tutuklandı, M.C.A. ise adli kontrol şartıyla salıverildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyarbakır surlarına Bahçeli’nin posterleri asıldıDiyarbakır surlarına Bahçeli’nin posterleri asıldı
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına yönelik operasyon! 3 şüpheli yakalandıŞanlıurfa'da silah kaçakçılığına yönelik operasyon! 3 şüpheli yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.