Samsun'da ikamet kurşunlayan 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Atakum ilçesi Cami Mahallesi'nde M.E.P'ye (48) ait eve silahla ateş edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, bahçe demir kapısına isabet eden kurşunlara ait 3 boş kovan buldu.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, şüpheliler M.T. (30), M.C.A. (25), Y.K. (27), Y.K. (45) ve E.K'yi (17) gözaltına aldı. Zanlılardan Y.K, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K, M.T. ve Y.K. tutuklandı, M.C.A. ise adli kontrol şartıyla salıverildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır