Samsun’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avni G. idaresindeki 55 ASV 475 plakalı otomobil, yola giriş yapmakta olan Mürsel Özer (43) yönetimindeki 55 SU 873 plakalı otomobile yandan çarptı.

EŞİ VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü Mürsel Özer ile 16 yaşındaki kızı Güllü Özer yaralanırken, sürücünün eşi Nurhan Özer olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı baba ile kızı ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Güllü Özer, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer sürücü Avni G. ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

