HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Samsun’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Samsun’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana genel trafik kazasında anne ve kızı hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Samsun’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avni G. idaresindeki 55 ASV 475 plakalı otomobil, yola giriş yapmakta olan Mürsel Özer (43) yönetimindeki 55 SU 873 plakalı otomobile yandan çarptı.

Samsun’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı 1

EŞİ VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü Mürsel Özer ile 16 yaşındaki kızı Güllü Özer yaralanırken, sürücünün eşi Nurhan Özer olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı baba ile kızı ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Güllü Özer, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer sürücü Avni G. ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı 2

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa'da uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandıBursa'da uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı
Binlerce yıllık tarih kaçak kazı yapanların talanına uğradıBinlerce yıllık tarih kaçak kazı yapanların talanına uğradı

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.