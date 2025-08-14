HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı feci kaza! 8 kişi yaralandı, 1'inin durumu ağır

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı feci kaza! 8 kişi yaralandı, 1'inin durumu ağır

Emine Ç. (34) yönetimindeki otomobil, Bafra istikametinden Samsun istikametine giderken karşı yönden gelen Ö.G’nin kullandığı (27) otomobille Tepeköy Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Kazada, Emine Ç. ve yolcular Necmiye Ç.(58), T.B. (12), N.Ç.(17), M.B.(9), Y.A.B.(15) ambulansla Bafra Devlet Hastanesine, diğer araçta bulunan Öner G.(27) ve Yasemin A.(28) Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaralılardan T.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Günlerce sürecek! "Bugünün en önemli meteoroloji olayı" 11 ile uyarı geldiGünlerce sürecek! "Bugünün en önemli meteoroloji olayı" 11 ile uyarı geldi
Esenyurt'ta yanlış evi yaktı! Sonra kendini yakmaya çalıştıEsenyurt'ta yanlış evi yaktı! Sonra kendini yakmaya çalıştı

Anahtar Kelimeler:
Samsun kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Bankalarda hesap açıyorlar' Altın konuşulurken onu işaret etti 'Yüzde 50'den fazla getiri'

'Bankalarda hesap açıyorlar' Altın konuşulurken onu işaret etti 'Yüzde 50'den fazla getiri'

İşte AK Parti'nin bugün rozet takacağı 9 isim

İşte AK Parti'nin bugün rozet takacağı 9 isim

Görür'den İstanbul için tedirgin eden açıklama

Görür'den İstanbul için tedirgin eden açıklama

Gece yarısı alınan teklif için 1 saniye düşünmediler! Cimbom'a piyango...

Gece yarısı alınan teklif için 1 saniye düşünmediler! Cimbom'a piyango...

Ekrem İmamoğlu hastaneye kaldırıldı

Ekrem İmamoğlu hastaneye kaldırıldı

SON DAKİKA | Ünlü avukat Rezan Epözdemir tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

SON DAKİKA | Ünlü avukat Rezan Epözdemir tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.