Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı feci kaza! 8 kişi yaralandı, 1'inin durumu ağır

Emine Ç. (34) yönetimindeki otomobil, Bafra istikametinden Samsun istikametine giderken karşı yönden gelen Ö.G’nin kullandığı (27) otomobille Tepeköy Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Kazada, Emine Ç. ve yolcular Necmiye Ç.(58), T.B. (12), N.Ç.(17), M.B.(9), Y.A.B.(15) ambulansla Bafra Devlet Hastanesine, diğer araçta bulunan Öner G.(27) ve Yasemin A.(28) Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaralılardan T.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır